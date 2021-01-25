В "Челси" ждут, что Тухель будет на "Стэмфорд Бридж" уже в среду
Томас Тухель близок подписанию контракта с "Челси".
Как сообщает журналист Роб Харрис, в "Челси" ожидают, что Тухель будет присутствовать на домашнем матче "аристократов" с "Вулверхэмптоном" в среду. Однако, немецкому специалисту нужно будет пройти ряд проверок на заражение коронавирусом как при вылете в Англию, так и по прибытии в страну.
Согласно протоколу безопасности, он может руководить командой на тренировках и во время матчей, но в нерабочее время должен будет соблюдать условия карантина в течение пяти дней.
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|Арсенал Лондон
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|Вест Хэм Юнайтед
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