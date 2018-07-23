В чем будут играть клубы Бундеслиги в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

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В чем будут играть клубы Бундеслиги в сезоне 2018/2019: представление игровой формыУже практически все клубы немецкой Бундеслиги определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АЙНТРАХТ" (Франкфурт-на-Майне)

"АУГСБУРГ"

"БАВАРИЯ" (Мюнхен)

"БАЙЕР" (Леверкузен)

"БОРУССИЯ" (Дортмунд)

"БОРУССИЯ" (Менхенгладбах)

"ВЕРДЕР" (Бремен)

"ВОЛЬФСБУРГ"

"ГАННОВЕР"

"ГЕРТА" (Берлин)

"МАЙНЦ"

"НЮРНБЕРГ"

"РБ ЛЕЙПЦИГ"

"ФОРТУНА" (Дюссельдорф)

"ФРАЙБУРГ"

"ХОФФЕНХАЙМ"

"ШАЛЬКЕ" (Гельзенкирхен)

"ШТУТГАРТ"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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