В чем будут играть клубы Бундеслиги в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Уже практически все клубы немецкой Бундеслиги определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АЙНТРАХТ" (Франкфурт-на-Майне)

"АУГСБУРГ"

"БАВАРИЯ" (Мюнхен)

"БАЙЕР" (Леверкузен)

"БОРУССИЯ" (Дортмунд)

"БОРУССИЯ" (Менхенгладбах)

"ВЕРДЕР" (Бремен)

"ВОЛЬФСБУРГ"

"ГАННОВЕР"

"ГЕРТА" (Берлин)

"МАЙНЦ"

"НЮРНБЕРГ"

"РБ ЛЕЙПЦИГ"

"ФОРТУНА" (Дюссельдорф)

"ФРАЙБУРГ"

"ХОФФЕНХАЙМ"

"ШАЛЬКЕ" (Гельзенкирхен)

"ШТУТГАРТ"

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