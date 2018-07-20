В чем будут играть клубы Ла Лиги в сезоне 2018/2019: представление игровой формы
Уже практически все клубы испанской Ла Лиги определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.
"АЛАВЕС" (Витория-Гастейс)
"АТЛЕТИК" (Бильбао)
"АТЛЕТИКО" (Мадрид)
"БАРСЕЛОНА"
"БЕТИС" (Севильи)
"ВАЛЕНСИЯ"
"ВИЛЬЯРРЕАЛ"
"ЖИРОНА"
"ЛЕГАНЕС"
"ЛЕВАНТЕ" (Валенсия)
"РЕАЛ" (Мадрид)
"РЕАЛ СОСЬЕДАД" (Сан-Себастьян)
"СЕВИЛЬЯ"
"СЕЛЬТА" (Виго)
"ХЕТАФЕ"
"ЭСПАНЬОЛ" (Барселона)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20