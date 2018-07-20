В чем будут играть клубы Ла Лиги в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Уже практически все клубы испанской Ла Лиги определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АЛАВЕС" (Витория-Гастейс)

"АТЛЕТИК" (Бильбао)

"АТЛЕТИКО" (Мадрид)

"БАРСЕЛОНА"

"БЕТИС" (Севильи)

"ВАЛЕНСИЯ"

"ВИЛЬЯРРЕАЛ"

"ЖИРОНА"

"ЛЕГАНЕС"

"ЛЕВАНТЕ" (Валенсия)

"РЕАЛ" (Мадрид)

"РЕАЛ СОСЬЕДАД" (Сан-Себастьян)

"СЕВИЛЬЯ"

"СЕЛЬТА" (Виго)

"ХЕТАФЕ"

"ЭСПАНЬОЛ" (Барселона)

Не пропустите: аналогичный материал по АПЛ. | soccernews.ru