В чем будут играть клубы Ла Лиги в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

2 Теги барселонасевильяреал мадридатлетико мадридваленсиявильярреал

В чем будут играть клубы Ла Лиги в сезоне 2018/2019: представление игровой формыУже практически все клубы испанской Ла Лиги определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АЛАВЕС" (Витория-Гастейс)

"АТЛЕТИК" (Бильбао)

"АТЛЕТИКО" (Мадрид)

"БАРСЕЛОНА"

"БЕТИС" (Севильи)

"ВАЛЕНСИЯ"

"ВИЛЬЯРРЕАЛ"

"ЖИРОНА"

"ЛЕГАНЕС"

"ЛЕВАНТЕ" (Валенсия)

"РЕАЛ" (Мадрид)

"РЕАЛ СОСЬЕДАД" (Сан-Себастьян)

"СЕВИЛЬЯ"

"СЕЛЬТА" (Виго)

"ХЕТАФЕ"

"ЭСПАНЬОЛ" (Барселона)

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Комментарии
ВИКТОР

не понял че убарсы только 2 коплекта охуели лохи

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Пьянь

Витёк, ты что-то сильно много пиздишь не по делу во всех ветках. Не находишь?

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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