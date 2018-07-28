В чем будут играть клубы Лиги 1 в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Уже практически все клубы французской Лиги 1 определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АНЖЕР"

"БОРДО"

"ГЕНГАМ"

"ДИЖОН"

"КАН"

"ЛИЛЛЬ"

"ЛИОН"

"МАРСЕЛЬ"

"МОНАКО"

"МОНПЕЛЬЕ"

"НАНТ"

"НИЦЦА"

ПСЖ (Париж)

"РЕЙМС"

"РЕНН"

"СЕНТ-ЭТЬЕН"

"СТРАСБУР"

"ТУЛУЗА"

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