В чем будут играть клубы Лиги 1 в сезоне 2018/2019: представление игровой формы
Уже практически все клубы французской Лиги 1 определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.
"АНЖЕР"
"БОРДО"
"ГЕНГАМ"
"ДИЖОН"
"КАН"
"ЛИЛЛЬ"
"ЛИОН"
"МАРСЕЛЬ"
"МОНАКО"
"МОНПЕЛЬЕ"
"НАНТ"
"НИЦЦА"
ПСЖ (Париж)
"РЕЙМС"
"РЕНН"
"СЕНТ-ЭТЬЕН"
"СТРАСБУР"
"ТУЛУЗА"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26