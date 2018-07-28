В чем будут играть клубы Лиги 1 в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

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В чем будут играть клубы Лиги 1 в сезоне 2018/2019: представление игровой формыУже практически все клубы французской Лиги 1 определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АНЖЕР"

"БОРДО"

"ГЕНГАМ"

"ДИЖОН"

"КАН"

"ЛИЛЛЬ"

"ЛИОН"

"МАРСЕЛЬ"

"МОНАКО"

"МОНПЕЛЬЕ"

"НАНТ"

"НИЦЦА"

ПСЖ (Париж)

"РЕЙМС"

"РЕНН"

"СЕНТ-ЭТЬЕН"

"СТРАСБУР"

"ТУЛУЗА"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
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