В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Теги ювентусмиланинтер миланроманаполилацио

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формыУже практически все клубы итальянской Серии А определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АТАЛАНТА" (Бергамо)

"БОЛОНЬЯ"

"ДЖЕНОА" (Генуя)

"ИНТЕР" (Милан)

"КАЛЬЯРИ"

"КЬЕВО" (Верона)

"ЛАЦИО" (Рим)

"МИЛАН"

"НАПОЛИ" (Неаполь)

"РОМА" (Рим)

"САМПДОРИЯ" (Генуя)

СПАЛ (Феррара)

"ТОРИНО" (Турин)

"УДИНЕЗЕ" (Удине)

"ФИОРЕНТИНА" (Флоренция)

"ЮВЕНТУС" (Турин)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
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