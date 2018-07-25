В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Уже практически все клубы итальянской Серии А определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать.

"АТАЛАНТА" (Бергамо)

"БОЛОНЬЯ"

"ДЖЕНОА" (Генуя)

"ИНТЕР" (Милан)

"КАЛЬЯРИ"

"КЬЕВО" (Верона)

"ЛАЦИО" (Рим)

"МИЛАН"

"НАПОЛИ" (Неаполь)

"РОМА" (Рим)

"САМПДОРИЯ" (Генуя)

СПАЛ (Феррара)

"ТОРИНО" (Турин)

"УДИНЕЗЕ" (Удине)

"ФИОРЕНТИНА" (Флоренция)

"ЮВЕНТУС" (Турин)

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