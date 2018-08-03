В чем играют клубы остальной Европы в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Уже практически все клубы Европы определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать из грандов, не выступающих в топ-6 лигах Старого Света.

"АНДЕРЛЕХТ" (Брюссель)

"АЯКС" (Амстердам)

"БАЗЕЛЬ"

"БЕНФИКА" (Лиссабон)

"БЕШИКТАШ" (Стамбул)

"БРЮГГЕ"

"ГАЛАТАСАРАЙ" (Стамбул)

"ДИНАМО" (Киев)

"ОЛИМПИАКОС" (Пирей)

"ПОРТУ"

ПСВ (Эйндховен)

"РЕЙНДЖЕРС" (Глазго)

"СЕЛТИК" (Глазго)

"СПОРТИНГ" (Лиссабон)

"ФЕЙЕНООРД" (Роттердам)

"ФЕНЕРБАХЧЕ" (Стамбул)

"ШАХТЕР" (Донецк)

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