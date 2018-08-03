В чем играют клубы остальной Европы в сезоне 2018/2019: представление игровой формы
Уже практически все клубы Европы определились со своей игровой формой на следующий сезон. Продемонстрируем, кто и в чем будет выступать из грандов, не выступающих в топ-6 лигах Старого Света.
"АНДЕРЛЕХТ" (Брюссель)
"АЯКС" (Амстердам)
"БАЗЕЛЬ"
"БЕНФИКА" (Лиссабон)
"БЕШИКТАШ" (Стамбул)
"БРЮГГЕ"
"ГАЛАТАСАРАЙ" (Стамбул)
"ДИНАМО" (Киев)
"ОЛИМПИАКОС" (Пирей)
"ПОРТУ"
ПСВ (Эйндховен)
"РЕЙНДЖЕРС" (Глазго)
"СЕЛТИК" (Глазго)
"СПОРТИНГ" (Лиссабон)
"ФЕЙЕНООРД" (Роттердам)
"ФЕНЕРБАХЧЕ" (Стамбул)
"ШАХТЕР" (Донецк)
Не пропустите: голосование за самую горячую девушку июля. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 4 августа
-
Боевые машины против стальных паровозов: "Локомотив" и "Спартак" скрестят мечи в центральном матче второго тура РПЛ
-
Главные новости дня: 3 августа
-
Китайский старт французского сезона: ПСЖ и "Монако" в Шэньчжэне сразятся за Суперкубок страны
-
"Зенит" во втором туре РПЛ принимает тульский "Арсенал"
Лента новостей
-
"Спартак" представил форму на матч с "Локомотивом"
-
Вальверде высказался по будущему Рафиньи
-
"Ювентус" определился со своей позицией по будущему Алекса Сандро
-
"Барселона" осталась недовольна появившемся в интернете фото с Дембеле
-
Боков: "Зенит" является одним из фаворитов Лиги Европы"
-
1
Вальверде дал комментарий возможному подписанию Погба
-
Свой первый матч в новом клубе Алейш Видаль может сыграть против "Барселоны"
-
Агент: "Куртуа дал понять "Челси", что лучшим вариантом для него является переход в "Реал"
-
Черчесов: "Путина потихоньку из хоккея перетягиваем"
-
Прессе стало известно об обещании, которое Перес давал Модричу
-
Вальверде прокомментировал подписание Видаля
-
"Барселона" не отказалась от притязаний на еще одного хавбека
-
Орлов: "Ни одного "зенитовского" аргентинца в большие клубы не зовут"
-
Йерри Мина согласовал условия личного контракта со своим следующим клубом
-
Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов
-
На встрече с Пересом Модрич попросит отпустить его в "Интер"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит многомиллионный обмен с "Баварией"
-
"Барселона" готова отдать восьмой номер Иньесты своему следующему звездному подписанию
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 4 августа
-
Боевые машины против стальных паровозов: "Локомотив" и "Спартак" скрестят мечи в центральном матче второго тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|30
|67
|2
|Андерлехт
|30
|55
|3
|Шарлеруа
|30
|51
|4
|Гент
|30
|50
|5
|Генк
|30
|44
|6
|Стандард Льеж
|30
|44
|7
|Кортрийк
|30
|42
|8
|Антверпен
|30
|41
|9
|Зульте-Варегем
|30
|37
|10
|Сент-Трюйден
|30
|37
|11
|Остенде
|30
|36
|12
|Ред Стар Ваасланд
|30
|35
|13
|Локерен
|30
|31
|14
|Мукрон Перувелз
|30
|30
|15
|Эупен
|30
|27
|16
|Мехелен
|30
|27