В чем играют клубы РФПЛ в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

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В чем играют клубы РФПЛ в сезоне 2018/2019: представление игровой формыВ минувший уик-энд в РФПЛ стартовал новый сезон. Самое время посмотреть, в чем будут играть российские клубы в 2018/2019 годах.

"АНЖИ" (Махачкала)

"АРСЕНАЛ" (Тула)

"АХМАТ" (Грозный)

"ДИНАМО" (Москва)

"ЕНИСЕЙ" (Красноярск)

"ЗЕНИТ" (Санкт-Петербург)

"КРАСНОДАР"

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Самара)

"ЛОКОМОТИВ" (Москва)

"ОРЕНБУРГ"

"РОСТОВ"

"РУБИН" (Казань)

"СПАРТАК" (Москва)

"УРАЛ" (Екатеринбург)

"УФА"

ЦСКА (Москва)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
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