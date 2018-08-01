В чем играют клубы РФПЛ в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

В минувший уик-энд в РФПЛ стартовал новый сезон. Самое время посмотреть, в чем будут играть российские клубы в 2018/2019 годах.

"АНЖИ" (Махачкала)

"АРСЕНАЛ" (Тула)

"АХМАТ" (Грозный)

"ДИНАМО" (Москва)

"ЕНИСЕЙ" (Красноярск)

"ЗЕНИТ" (Санкт-Петербург)

"КРАСНОДАР"

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Самара)

"ЛОКОМОТИВ" (Москва)

"ОРЕНБУРГ"

"РОСТОВ"

"РУБИН" (Казань)

"СПАРТАК" (Москва)

"УРАЛ" (Екатеринбург)

"УФА"

ЦСКА (Москва)

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