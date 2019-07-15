В чемпионата России впервые будет использован VAR

На матче 1-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Рубин" будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR), сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, мобильные комплексы VAR уже прибыли на стадион "РЖД Арена", на котором пройдет матч.

Стоит отметить, что VAR будет использован в Российской Премьер-Лиге впервые. Ранее система применялась только на четырех матчах 1/2 финала и в финале Кубка России, а также в стыковых поединках за право сыграть в РПЛ.

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