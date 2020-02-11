В чемпионате Аргентины футболист бегал с бананом в руке во время матча

Чилийский полузащитник "Расинга" Марсело Диас в матче 19-го тура чемпионата Аргентины с "Индепендьенте" бегал по полю с бананом.

Во время паузы в матче футболист подбежал к бровке и попросил банан у персонала команды. Не успев доесть плод, чилиец был вынужден играть с ним в руках и даже разыграть штрафной удар.

¿Lo mejor de Marcelo Díaz en el clásico además del gol? Minutos antes se COMIÓ UNA BANANA mientras jugaba el partido y es más... ¡hasta HIZO UN TIRO LIBRE!

Increíble imagen de @PasoaPaso pic.twitter.com/1lraHhYssN — TyC Sports (@TyCSports) February 10, 2020

Стоит отметить, что Диас стал автором единственного гола в матче и принес победу "Расингу". После окончания встречи радостные фанаты повторяли за хавбеком, размахивая бананами перед телекамерами.

Si el Chelo Díaz come banana en pleno partido, ¡Los hinchas de #Racing TAMBIÉN!@PasoAPaso pic.twitter.com/Ad0kyNK6M5 — TyC Sports (@TyCSports) February 10, 2020

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