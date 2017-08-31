В чемпионате Аргентины появился первый в истории англичанин

Полузащитник Дэвид Олайое стал первым английским футболистом, который будет играть в чемпионате Аргентины.

На днях хавбек подписал соглашение с клубом "Эль Порвенир", который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата страны.

20-летний футболист ранее выступал в составе греческого "Тимпакиу" и словенский "Браво". | soccernews.ru