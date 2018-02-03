В чемпионате Беларуси введут ограничения по зарплате футболистов

В чемпионате Беларуси планируют ввести потолок зарплат с сезона-2018.

По информации местной прессы, вопрос обсуждался на исполкоме в частном порядке.

Ожидается, что максимальная зарплата для футболиста высшей лиги будет составлять 9 тысяч белорусских рублей.

Максимально допустимый размер ставки зависит от занятого места. Самые большие оклады своим подопечным будут платить клубы-призеры. Положение не будет распространяться на легионеров.

Клубы имеют право превышать указанный потолок за счет денег либо заработанных, либо полученных за участие в еврокубках, либо вырученных от продажи футболистов.

Читайте: Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси в седьмой раз | http://soccernews.ru