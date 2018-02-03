В чемпионате Беларуси введут ограничения по зарплате футболистов

Теги беларусьбатэдинамо минскдинамо брест

В чемпионате Беларуси введут ограничения по зарплате футболистовВ чемпионате Беларуси планируют ввести потолок зарплат с сезона-2018.

По информации местной прессы, вопрос обсуждался на исполкоме в частном порядке. 

Ожидается, что максимальная зарплата для футболиста высшей лиги будет составлять 9 тысяч белорусских рублей. 

Максимально допустимый размер ставки зависит от занятого места. Самые большие оклады своим подопечным будут платить клубы-призеры. Положение не будет распространяться на легионеров.

Клубы имеют право превышать указанный потолок за счет денег либо заработанных, либо полученных за участие в еврокубках, либо вырученных от продажи футболистов.

Читайте: Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси в седьмой раз | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

Смешно просто, обходных путей сотня

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 БАТЭ 22 51
2 Динамо Минск 22 49
3 Нафтан 22 37
4 Гомель 22 32
5 Шахтер 22 32
6 Торпедо Жодино 22 31
7 Неман Гродно 22 27
8 Минск 22 26
9 Слуцксахар 22 25
10 Динамо Брест 22 22
11 Белшина 22 18
12 Днепр Могилев 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов