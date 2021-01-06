В чемпионате Беларуси введут потолок зарплат

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В чемпионате Беларуси введут потолок зарплатБелорусская федерация футбола (АБФФ) решила ограничить суммы зарплат в белорусском футболе, сообщает Tribuna.com.

В распоряжении Tribuna.com оказался документ с прописанными цифрами в рамках вводимого потолка зарплат.

Теперь максимальный размер оплаты для футболистов составит 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных (примерно 5 800 долларов США).

И то, этот максимум смогут получать не все. В число "счастливчиков" войдут лишь игроки белорусской сборной (не менее 50 процентов матчей за два последних года) и три легионера в каждом клубе. Общая сумма всех затрат на зарплату не должна превышать 150 тысяч рублей (58 000 долларов) на клуб.

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