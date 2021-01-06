В чемпионате Беларуси введут потолок зарплат
Белорусская федерация футбола (АБФФ) решила ограничить суммы зарплат в белорусском футболе, сообщает Tribuna.com.
В распоряжении Tribuna.com оказался документ с прописанными цифрами в рамках вводимого потолка зарплат.
Теперь максимальный размер оплаты для футболистов составит 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных (примерно 5 800 долларов США).
И то, этот максимум смогут получать не все. В число "счастливчиков" войдут лишь игроки белорусской сборной (не менее 50 процентов матчей за два последних года) и три легионера в каждом клубе. Общая сумма всех затрат на зарплату не должна превышать 150 тысяч рублей (58 000 долларов) на клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18