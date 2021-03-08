В чемпионате Бельгии нашелся "новый Крауч": Пол Онуачу готовится к переходу в ТОП-клуб и даже борется за Золотую Бутсу

Пол Онуачу – крупнейшая сенсация чемпионата Бельгии прямо сейчас. Сенсационный центрфорвард "Генка" демонстрирует удивительную результативность. 26-летний нигериец с ростом 2 метра и 1 сантиметр прекрасно чувствует себя в футболе. "Темнокожий Крауч" начинал карьеру в родном "Эбедеи", который регулярно поставляет талантов датскому "Митьюлланду" на правах фарм-клуба. Однако трансфер в Европу сначала неприятно поразил африканского гренадера: "Я надеялся, что буду жить в небоскребах, как в Соединенных Штатах или Дубае. Когда мы выехали из аэропорта, повсюду были видны леса, деревья и фермы. Я подумал мол, Господи, неужели здесь есть футбольный клуб?". Еще раньше он эмигрировал в Того в поисках лучшей жизни. Там ему пришлось подрабатывать каменщиком и уличным торговцем, чтобы заработать на кусок хлеба. Мальчик едва сводил концы с концами: "Я почти отказался от футбола. Средств не хватало на элементарные вещи".

Дания встретила необычно низкими температурами, но значительно страшнее оказалась ментальная проблема. За атлетическим телосложением прятался замкнутый в себе парень, немного неуклюжий с мячом. Партнеры дали ему прозвище "Бэмби" из-за визуальной хрупкости. "Онуачу сильно отличался от игроков, которых мы обычно видим в датской лиге. Он напоминал мне Питера Крауча, но стереотип о высоком форварде – вопиющая ошибка. Пол обладает значительно более широким арсеналом скиллов, чем может показаться на первый взгляд", – отмечает журналист Гисли Торсен. Молодой нигериец удивительно хорошо читал игре и виртуозно накручивал соперников, хотя в том же "Генке" не обходится без редких конфузов. Наставник "Митьюлланда" Брайан Приске почти сразу перевел 18-летнего юношу в первую команду "волков" (2012), но трудности с адаптацией серьезно притормозили его развитие (22 матча, 1 гол за два сезона). Онуачу получал немного шансов и в конце концов согласился на полугодовую аренду в "Вайле" (13 игр, 5 мячей в 2015-м). Там он засиял в полную силу, а возвращение в Хернинг было лишь вопросом времени. Матч против "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы (18 февраля 2016 года) – поворотный момент в карьере талантливого нападающего, который приложился к самому большому подвигу в истории датского клуба (2:1). Онуачу отметился победным мячом на 77-й минуте поединка!

"Несмотря на высоченный рост он прекрасно владеет своим телом. Координация, динамика, скорость – у него есть все, чтобы не потеряться на топовом уровне. Однако, Онуачу не ограничивается сугубо штрафной площадкой, любит атаковать из глубины. Надо признать, что это смертельное оружие на стандартах. Никогда не видел, чтобы кто-то настолько легко выигрывал второй этаж. Онуачу обманывает защитников, прячась за их спинами. В чемпионате Бельгии найдется немного форвардов с такой же качественной игрой на опережение. Если вы потеряете его из виду – вам конец. Понятия не имею, где он окажется летом, однако АПЛ и Бундеслига подошли бы ему идеально", – рассказывает помощник главного тренера "Эйпена", испанец Мауро Эспосито. В дебютном сезоне за "Генк" нигериец отличился 10-ю голами (9 в чемпионате) после 29-ти проведенных матчей. Однако в текущей кампании Пол действительно бабахнул – 24 мяча в 28-ми турах Лиги Жупиле. Ближайший преследователь – Тома Генри с "Лювена" – забил 19. Бешеная результативность вывела его в ТОП-10 рейтинга "Золотая бутса", впереди только шесть форвардов (Пеллегрино, Месси, Андре Силва, Роналду, Юнкер и Левандовски). Если бы не низкий коэффициент для бельгийского первенства (1,5), Онуачу находился бы значительно выше – это четвертый форвард Европы по результативности.

"Мы следили за ним пять или шесть лет, переговоры с "Митьюлландом" были непростыми, ведь Онуачу – очень востребованный профайл игрока. Тот, кто забивает 70 голов в Дании, может сделать это и в Бельгии. Он настоящий убийца перед чужими воротами", – хвалит своего подопечного спортивный директор бельгийского клуба Димитри де Конде. Последний оформил трансфер африканца летом 2019-го за 6 млн евро. Сейчас "шахтеры" надеются получить втрое больше. Transfermarkt оценивает сенсационного снайпера в 12 млн евро. "Он может стать настоящим монстром, если продолжит в том же духе. Я убежден, что "Генк" стоит на пороге рекордной сделки", – прогнозирует один из открывателей нигерийца, скаут "Митьюлланда" Ларс Фрис. Несколько представителей АПЛ, как говорят, уже выстроились в очередь. Возможно, именно Онуачу подорвет бельгийский рынок уже этим летом.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников