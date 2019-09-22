В чемпионате Египта голкипер совершил двойной суперсейв

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В чемпионате Египта голкипер совершил двойной суперсейв

В матче чемпионата Египта "Пирамидс" разгромил ЕНППИ со счетом 4:0.

В середине первого тайма вратарь ЕНПИИ Махмуд Гад далеко выбежал из ворот и головой выбил мяч, опередив нападающего соперников. Мяч отскочил к игроку "Пирамидс", который с лета пробил по пустым воротам. Вратарь ЕНПИИ вскочил с газона и успел добежать до ворот и в невероятном броске выбил мяч из пустых ворот.

Во время второго сейва голкипер получил небольшое повреждение, но все-таки смог продолжить матч.

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