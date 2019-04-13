В чемпионате Франции матч прерывался из-за расизма

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В чемпионате Франции матч прерывался из-за расизма

Карим Абед, арбитр матча 32-го тура чемпионата Франции между "Дижоном" и "Амьеном", останавливал игру на 78-й минуте.

Как сообщает Sky Sports, поединок прерывался примерно на пять минут из-за расистских оскорблений в адрес защитника Принса-Дезира Гуано.

После непродолжительной паузы встреча возобновилась. Однако зрелищности ей это не добавило - финальный свисток зафиксировал ничью 0:0.

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