В чемпионате Хорватии введут систему видеопомощи арбитрам (ВАР). Об этом сообщает b92.

Данное решение было принято на заседании Исполнительного совета Хорватского футбольного союза. Система будет активирована с началом второго сезона.

Стоимость внедрения обойдется в 1,5 миллион евро. Стоит отметить, что 80% от этой суммы покроет ФИФА.

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