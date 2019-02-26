В чемпионате Хорватии введут систему видеопомощи арбитрам
В чемпионате Хорватии введут систему видеопомощи арбитрам (ВАР). Об этом сообщает b92.
Данное решение было принято на заседании Исполнительного совета Хорватского футбольного союза. Система будет активирована с началом второго сезона.
Стоимость внедрения обойдется в 1,5 миллион евро. Стоит отметить, что 80% от этой суммы покроет ФИФА.
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|Команда
|М
|О
|1
|Рудеш
|33
|60
|2
|НК Горица
|33
|57
|3
|Солин
|33
|55
|4
|Radnik Sesvete
|33
|52
|5
|Dinamo Zagreb II
|33
|47
|6
|НК Дугополье
|33
|46
|7
|Шибеник
|33
|45
|8
|Novigrad
|33
|42
|9
|Лучко
|33
|38
|10
|Хрватски Драговольяц
|33
|36
|11
|Имотски
|33
|31
|12
|Загреб
|33
|29