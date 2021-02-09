В чемпионате Испании определили лучшего игрока января

Марокканский нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам января.

В минувшем месяце форвард отметился семью забитыми мячами в шести поединках Ла Лиги. Эн-Несиири сделал хет-трики в матчах с "Реалом Сосьедад" (3:2) и "Кадисом" (3:0), а также отличился в игре с "Алавесом" (2:1).

В нынешнем сезоне 23-летний Эн-Несири провел за "Севилью" 31 матч во всех турнирах и забил 17 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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