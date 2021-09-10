В чемпионате России избили арбитра до потери сознания (видео)

В матче любительского чемпионата России в Иркутске футболисты игроки избили арбитра Антона Рженова из-за назначения пенальти. Скандал произошел в поединке "Виктория" - "Пахтакор" на 85-й минуте при счете 1:1.

Футболист "Пахтакора" Бобомурод Алланазаров набросился на арбитра, а затем с трибуны выбежал его одноклубник Дилмурод Капланов, который нанес судье удар в голову.

"Я поставил пенальти в ворота команды "Пахтакор". Игрок "Пахтакора" Алланазаров не согласился с этими действиями, побежал на меня с матерными криками и попытался несколько раз ударить. Один раз попал по лицу, я его оттолкнул, показал ему красную карточку и принял решение игру прекратить. Сразу после свистка я получил удар сзади, по ребрам и в ту область, где заканчивается голова и начинается шея. Это был сильный удар, я потерял сознание на несколько секунд", - приводит слова Рженова официальный сайт Федерации футбола Иркутска.

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