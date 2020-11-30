В чемпионате России может быть изменен лимит на легионеров



Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге может быть изменен из-за провального выступления российских клубов в еврокубках.

"Наверное, есть смысл задуматься. Уверен, что результаты выступления в еврокубках и сборной будут предметом серьёзного анализа РФС, наблюдательного совета. Но я бы не рассматривал только вопрос легионеров как некий ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на национальный компонент, на российскую систему, в том числе других видов спорта", - приводит слова Матыцина "Р-Спорт".

Напомним, что российские клубы не одержали не одного победы в 16 еврокубковых матчах сезона. В Лиге Чемпионов выступают "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", а в Лиге Европы играет ЦСКА.

Сейчас в Российской Премьер-Лиге действует лимит - не более восьми иностранных игроков в заявке на сезон.

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