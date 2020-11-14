В чемпионате России решили ввести систему Fan ID

Со следующего сезона в РПЛ будет введена система Fan ID, то есть на стадион смогут попасть только обладатели "паспорта болельщика".

Данный опыт использовался во время ЧМ-2018. Сейчас же систему усовершенствовали и она стала полностью цифровой.

Главная проблема, которая волновала фанатов, это чёрные списки. Их, по данным Baza, решили обнулить.

Не исключено, что система Fan ID будет запущена уже в сезоне 2020/21, но на добровольной основе. Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы или, например, отдельные входы на стадион.

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