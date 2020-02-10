В чемпионате России сменится название из-за нового спонсора

Новым титульным спонсором чемпионата России станет "Тинькофф Банк", главным акционером которого является Олег Тиньков, сообщает Betting Insider.

Соглашение вступит в силу со следующего сезона, дополняет "Чемпионат". Турнир будет переименован в "Тинькофф Российская Премьер-Лига". Сумма контракта составит около 300 миллионов рублей.

В поисках спонсора для РПЛ принимал личное участие президент РФС Александр Дюков.

Напомним, что самым титулованным российским клубом является "Спартак", который выигрывал чемпионат России 10 раз. В первую тройку также входят ЦСКА (6) и "Зенит" (5).

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