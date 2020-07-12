В чемпионате Румынии арбитр назначил три пенальти подряд. Ни один из ударов не был забит (видео)
В матче чемпионата Румынии "Петролул" - "Рапид" арбитр назначил три 11-метровых удара в ворота гостей.
Первый эпизод произошел на 65-й минуте. Судья назначил пенальти за фол в штрафной. Голкипер "Рапида" Михай Попа отбил пенальти, но до удара покинул линию ворот, поэтому арбитр заставил повторить попытку, наказав вратаря желтой карточкой. Второй удар исполнил другой игрок "Петролула", но Попа отбил и его удар, снова нарушив правила нахождения на линии. Арбитр заставил выполнить пенальти еще раз, показав голкиперу вторую желтую карточку. С третьей попытки футболист "Петролула" пробил выше ворот. В итоге матч завершился нулевой ничьей.
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|Реал Сарагоса II
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|40
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|Сариньена
|40
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|40
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|10
|Сабиньяниго
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|Сан Лоренцо
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|40
|43
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|40
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|Фигеруэлас
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|37
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