В чемпионате Швейцарии был забит самый красивый автогол в истории футбола

В одной из низших лиг чемпионата Швейцарии полузащитник клуба "Палли Футбол" Эдриен Гульфо в матче против "Ренана" забил, пожалуй, самый красивый автогол в истории футбола. Вот как это было:

Не пропустите: тест на знание АПЛ. | soccernews.ru