В чемпионате Швейцарии был забит самый красивый автогол в истории футбола

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В чемпионате Швейцарии был забит самый красивый автогол в истории футболаВ одной из низших лиг чемпионата Швейцарии полузащитник клуба "Палли Футбол" Эдриен Гульфо в матче против "Ренана" забил, пожалуй, самый красивый автогол в истории футбола. Вот как это было:

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комментарии
Петр

А ничего, что гол был забит несколько месяцев назад?

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