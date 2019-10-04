В чемпионате Таиланда забили удивительный гол двойным ударом через себя
Во время матча 25-го тура чемпионата Таиланда между "Нахон Ратчасима" и "Бурирам Юнайтед" был забит фантастический гол.
Уже в компенсированное время хозяева поля "штурмовали" штрафную площадку соперника навесами и один из них идеально лёг на ногу сразу двум футболистам. При чём они синхронно исполнили удар через себя. Зацените!
Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы
-
Де Хеа планирует купить испанский клуб
-
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,1 балла
-
УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
СМИ: Зидан знал о болезни Куртуа, но разрешил ему выйти на матч с "Брюгге"
-
Гальярдо может возглавить "Барселону" в случае увольнения Вальверде
-
Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Газзаев призвал российские клубы забыть о красивой игре в еврокубках ради результата
-
У Лэй благодаря голу в ворота ЦСКА стал автором уникального достижения
-
УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы
-
Де Хеа планирует купить испанский клуб
-
"Локомотив" озвучил сроки восстановления Жемалетдинова
-
В чемпионате Таиланда забили удивительный гол двойным ударом через себя
-
1
Экс-защитник сборной России: "От Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром"
-
Суарес пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая
-
Назаров рассказал, как Каррера упустил шанс дважды подряд стать чемпионом со "Спартаком"
-
"Манчестер Юнайтед" установил вечный клубный антирекорд в Лиге Европы
-
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,1 балла
-
Федерация футбола Азербайджана подаст жалобу в УЕФА из-за инцидента с флагом Нагорного Карабаха
-
Комбаров рассказал о пользе пива для футболиста
-
Оуэн: "Манчестер Юнайтед" - середняк"
-
"Барселона" интересуется боснийским хавбеком
-
Петров вошёл в тройку лидеров "Краснодара" по количеству сыгранных минут за всю историю
-
"Ювентус" нацелился на Канте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бурирам ПЕА
|28
|54
|2
|Тай Порт
|28
|52
|3
|Чианграй Юнайтед
|28
|52
|4
|Бангкок Юнайтед
|28
|46
|5
|Муанг Тонг Юнайтед
|28
|43
|6
|Паттайя Юнайтед
|28
|42
|7
|Чонбури
|28
|37
|8
|Ratchaburi
|28
|36
|9
|Prachuap
|28
|36
|10
|Trat
|28
|35
|11
|ПТТ
|28
|35
|12
|Nakhon Ratchasima
|28
|31
|13
|Супханбури
|28
|29
|14
|Sukhothai
|28
|28
|15
|Chainat
|28
|27
|16
|Chiangmai
|28
|24