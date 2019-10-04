В чемпионате Таиланда забили удивительный гол двойным ударом через себя

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В чемпионате Таиланда забили удивительный гол двойным ударом через себя

Во время матча 25-го тура чемпионата Таиланда между "Нахон Ратчасима" и "Бурирам Юнайтед" был забит фантастический гол.

Уже в компенсированное время хозяева поля "штурмовали" штрафную площадку соперника навесами и один из них идеально лёг на ногу сразу двум футболистам. При чём они синхронно исполнили удар через себя. Зацените!

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