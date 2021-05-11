В чемпионате Турции в двух матчах команды забили 17 голов
Фото: твиттер "Ризеспора"/Автор неизвестен
41-й тур чемпионата Турции оказался очень результативными. Особенно много голов было забито в двух матчах. "Генчлербирлиги" победил "Гезтепе" со счетом 5:3, а "Газиантеп" уступил "Ризеспору" - 4:5.
Победа позволила "Генчлербирлиги" сохранить шансы на выживание в Суперлиге, а вот остальные клубы давно сохранили свои места в элите.
"Генчлербирлиги" - "Гезтепе" - 5:3 (1:2)
Голы: Идейе, 12 - 0:1, Кайан, 31 - 0:2, Анжело, 44 - 1:2, Айите, 50 - 2:2, Шимшек, 51 - 2:3, Станчу, 56 - 3:3, Мерт, 70 - 4:3, Станчу, 83 - 5:3
"Газиантеп" - "Ризеспор" - 4:5 (0:3)
Голы: Торун, 7 - 0:1, Койбаси, 32 - 0:2, Содерлунд, 45+2 - 0:3, Максим, 47 - 1:3, Демир, 49 - 2:3, Сабо, 60 (с пенальти) - 2:4, Самудио, 79 - 2:5, Демир, 86 - 3:5, Джилибоджи, 89 - 4:5
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24