В чемпионате Турции в двух матчах команды забили 17 голов

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В чемпионате Турции в двух матчах команды забили 17 голов

Фото: твиттер "Ризеспора"/Автор неизвестен

41-й тур чемпионата Турции оказался очень результативными. Особенно много голов было забито в двух матчах. "Генчлербирлиги" победил "Гезтепе" со счетом 5:3, а "Газиантеп" уступил "Ризеспору" - 4:5.

Победа позволила "Генчлербирлиги" сохранить шансы на выживание в Суперлиге, а вот остальные клубы давно сохранили свои места в элите.

"Генчлербирлиги" - "Гезтепе" - 5:3 (1:2)
Голы: Идейе, 12 - 0:1, Кайан, 31 - 0:2, Анжело, 44 - 1:2, Айите, 50 - 2:2, Шимшек, 51 - 2:3, Станчу, 56 - 3:3, Мерт, 70 - 4:3, Станчу, 83 - 5:3

"Газиантеп" - "Ризеспор" - 4:5 (0:3)
Голы: Торун, 7 - 0:1, Койбаси, 32 - 0:2, Содерлунд, 45+2 - 0:3, Максим, 47 - 1:3, Демир, 49 - 2:3, Сабо, 60 (с пенальти) - 2:4, Самудио, 79 - 2:5, Демир, 86 - 3:5, Джилибоджи, 89 - 4:5

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2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
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