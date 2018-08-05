В чемпионате Украины появился неожиданный лидер
По итогам третьего тура чемпионата Украины на первое место вышла "Александрия".
Александрийцы одержали три победы в трех матчах и по разнице мячей опередили киевское "Динамо".
"Карпаты" - "Олимпик" - 2:2 (2:0)
Голы: Ди Франко, 32 - 1:0, Швед, 36 - 2:0, Кравченко, 58 - 2:1, Тейшейра, 86 - 2:2
"Десна" - "Александрия" - 0:2 (0:1)
Голы: Банада, 6 - 0:1, Бондаренко, 53 - 0:2
"Арсенал-Киев" - "Мариуполь" - 1:2 (1:2)
Голы: Лола, 22 - 1:0, Фомин, 36 (с пенальти) - 1:1, Борячук, 44 - 1:2
Положение лидеров: Александрия, Динамо - 9, Шахтер - 6...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Александрия
|3
|9
|2
|Динамо Киев
|3
|9
|3
|Шахтер Донецк
|3
|6
|4
|Олимпик Донецк
|3
|4
|5
|Черноморец Одесса
|3
|4
|6
|Заря Луганск
|3
|4
|7
|Карпаты Львов
|3
|4
|8
|Львов
|3
|3
|9
|Десна Чернигов
|3
|3
|10
|Ворскла
|3
|3
|11
|Мариуполь
|3
|3
|12
|Арсенал Киев
|3
|0