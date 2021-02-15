В чемпионате Украины произошел громкий расистский скандал
Представитель черниговской "Десны" позволил себе расистское высказывание в матче 14-го тура чемпионата Украины с луганской "Зарей" (1:2).
Инцидент произошел в концовке встречи. Украинский полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев сфолил на иранце Шахабе Захеди из "Зари", после чего на поле произошла потасовка. В этот момент кто-то со скамейки "Десны" произнес: "Уродов понабирали, б****, чернож***х".
"Заря" написала письмо в комитет Украинской ассоциации футбола по этике и честной игре с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных.
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|Команда
|М
|О
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|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13