В чемпионате Украины произошел громкий расистский скандал

Представитель черниговской "Десны" позволил себе расистское высказывание в матче 14-го тура чемпионата Украины с луганской "Зарей" (1:2).

Инцидент произошел в концовке встречи. Украинский полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев сфолил на иранце Шахабе Захеди из "Зари", после чего на поле произошла потасовка. В этот момент кто-то со скамейки "Десны" произнес: "Уродов понабирали, б****, чернож***х".

"Заря" написала письмо в комитет Украинской ассоциации футбола по этике и честной игре с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных.

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