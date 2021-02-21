В чемпионате Украины произошел громкий скандал из-за украинского языка
Главный тренер "Львова" Виталий Шумский рассказал, что арбитр матча 15-го тура чемпионата Украины с "Колосом" (0:2) Виктор Копиевский показал ему желтую карточку за требование говорить с ним на украинском языке.
"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр Николай Кривоносов объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть. Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку.
Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", — приводит слова Шумского телеканал "Футбол".
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