В чемпионате Украины ввели "золотой" матч
В чемпионате Украины ввели "золотой" матч. Соответствующие поправки внесены в регламент турнира.
Нововведение вступает в силу уже с сезона 2018/19.
Напомним, что в последний раз "золотой" матч в украинском первенстве проходил в сезоне 2005/06.
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