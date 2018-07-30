В чемпионате Украины ввели "золотой" матч. Соответствующие поправки внесены в регламент турнира.

Нововведение вступает в силу уже с сезона 2018/19.

Напомним, что в последний раз "золотой" матч в украинском первенстве проходил в сезоне 2005/06.

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