В Чемпионшипе выявили еще 10 случаев заражения коронавирусом
Английская футбольная лига сообщила, что в клубах Чемпионшипа выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.
Среди 1058 игроков 10 человек сдали положительный тест на Covid-19. Те игроки и сотрудники, у которых выявлен коронавирус, отправлены на самоизоляцию.
В отчете сообщается, что при первом тестировании было выявлено семь случаев заражения в трех клубах. Всего были проверены 135 игроков и представителей команд.
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18