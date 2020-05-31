В Чемпионшипе выявили еще 10 случаев заражения коронавирусом

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В Чемпионшипе выявили еще 10 случаев заражения коронавирусом

Английская футбольная лига сообщила, что в клубах Чемпионшипа выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Среди 1058 игроков 10 человек сдали положительный тест на Covid-19. Те игроки и сотрудники, у которых выявлен коронавирус, отправлены на самоизоляцию.

В отчете сообщается, что при первом тестировании было выявлено семь случаев заражения в трех клубах. Всего были проверены 135 игроков и представителей команд.

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