В Черногории обострилась ситуация с коронавирусом из-за матча "Партизан" - "Црвена Звезда"

Полуфинальный матч Кубка Сербии между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" послужил причиной вспышки коронавируса в Черногории.

Как рассказал директор клинического центра в Подгорице Евто Еракович, множество черногорцев отправились в Белград на дерби и вернулись оттуда уже заболевшими.

Напомним, что игра состоялась 10 июня в присутствии 16 тысяч зрителей.

"Партизан" тогда обыграл "Црвену Звезду" благодаря голу экс-игрока ЦСКА Бибраса Натхо.

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