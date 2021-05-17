В "Чертаново" отреагировали на новость об интересе "Барселоны" к Пиняеву

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В "Чертаново" отреагировали на новость об интересе "Барселоны" к Пиняеву

Фото инстаграм Сергея Пиняева

Директор "Чертаново" Илья Савченко дал комментарий по поводу слухов, сватающих полузащитника Сергея Пиняева в "Барселону".

"Пока говорить об этом рано. Конечно, Пиняев не хочет играть в ПФЛ, это факт. А о каких-то договорённостях рано говорить. На клуб никто не выходил", - сказал Савченко.

Пиняев является воспитанником "Чертаново", он дебютировал за основу в минувшем сезоне, сыграл 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Напомним, что 16-летний хавбек, чья рыночная стоимость оценивается в 0,5 миллиона евро, дважды ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Пиняев попрощался с "Чертаново". | http://soccernews.ru
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