В честь Харта названо одно из тренировочных полей "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" переименовал одно из тренировочных полей в честь бывшего голкипера команды Джо Харта.

Это было приурочено к специальной дате - 12 лет назад, 14 октября 2006 года, Харт дебютировал за "горожан".

Всего 31-летний вратарь сыграл за "Сити" 348 матчей и пропустил 347 голов. Прошлым летом за 3,9 миллиона евро он был продан "Бернли".

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