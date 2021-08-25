В честь Иньесты назвали новый вид динозавров

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В честь Иньесты назвали новый вид динозавров

Именем бывшего полузащитника "Барселоны" и сборной Испании Андреса Иньесты назвали новый вид динозавра, сообщает AS.

В испанском городе Бургос были обнаружены останки неизвестного ранее динозавра из группы завроподов. Данный вид передвигался на четырех ногах, имел длинные хвост и шею. Новый динозавр получил имя Iniestapodus burgensis, что в переводе с испанского языка означает "Нога Иньесты из Бургоса".

Напомним, что в 2010 году Иньеста стал автором единственного гола в финале чемпионата мира и принес Испании чемпионский титул.

37-летний хавбек выступает за японский "Виссел Кобе" с 2018 года, а ранее на протяжении 16 сезонов играл за "Барселону".

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