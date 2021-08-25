В честь Иньесты назвали новый вид динозавров
Именем бывшего полузащитника "Барселоны" и сборной Испании Андреса Иньесты назвали новый вид динозавра, сообщает AS.
В испанском городе Бургос были обнаружены останки неизвестного ранее динозавра из группы завроподов. Данный вид передвигался на четырех ногах, имел длинные хвост и шею. Новый динозавр получил имя Iniestapodus burgensis, что в переводе с испанского языка означает "Нога Иньесты из Бургоса".
Напомним, что в 2010 году Иньеста стал автором единственного гола в финале чемпионата мира и принес Испании чемпионский титул.
37-летний хавбек выступает за японский "Виссел Кобе" с 2018 года, а ранее на протяжении 16 сезонов играл за "Барселону".
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|Гранада
|19
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|20
|27
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|Леванте
|20
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|Алавес
|20
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|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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