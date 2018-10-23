В честь Иньесты возведут статую

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В честь Иньесты возведут статую

В честь полузащитника "Виссел Кобе" Андреса Иньесты возведут статую, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, скульптура появится в родной для 34-летнего футболиста провинции Альбасете.

Ожидается, что открытие статуи состоится в 2020 году. Предположительно, её разместят в парке Абелардо Санчеса.

Иньеста почти всю карьеру провёл в каталонской "Барселоне". В составе сборной Испании он выиграл Евро-2008 и Евро-2012, а также ЧМ-2010, в финале которого хавбек забил победный гол.

Не пропустите: Иньеста хочет сыграть против "Барселоны". | http://soccernews.ru

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