В четверг агент Боатенга проведет встречу с представителями европейского топ-клуба

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В четверг агент Боатенга проведет встречу с представителями европейского топ-клубаВ четверг агент защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга проведет встречу с представителями ПСЖ, информирует Bild.

По сведениям издания, уже сегодня 29-летний бек немецкого гранда, трансфер которого оценивается в 50 миллионов евро, может достичь соглашения с парижанами по условиям своего переезда на "Парк де Пренс".

В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, "Бавария" забила 20 голов в товарищеском матче. | soccernews.ru

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