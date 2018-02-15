В четверг "Барселона" планирует объявить о подписании нового контракта с "Beko"

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В четверг "Барселона" планирует объявить о подписании нового контракта с "Beko"Сегодня каталонская "Барселона" планирует объявить о подписании нового спонсорского контракта с производителем бытовой техники "Beko".

Как информирует El Mundo Deportivo, по новому соглашению с турецкой компанией "сине-гранатовые" будут зарабатывать порядка 19-ти миллионов евро в год. Срок действия соглашения будет рассчитан на четыре года. Таким образом, доходы клуба только от рекламы на игровых футболках вырастет до 200 миллионов евро за сезон: от "Nike" "Барса" получает 105-150 миллионов евро за сезон (в зависимости от результатов), а от "Rakuten" - порядка 55-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, Артур перейдет в "Барселону" в январе 2019-го года. | soccernews.ru

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