В четверг "Барселона" подпишет своего второго летнего новичка

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В четверг "Барселона" подпишет своего второго летнего новичкаСегодня каталонская "Барселона" подпишет своего второго летнего новичка, информирует sport.es.

По сведениям издания, в четверг "сине-гранатовые" закроют трансфер защитника "Севильи" Клемана Лангле. За 23-летнего бека "красно-белых" они выплатят его сумму отступных в размере 35-ти миллионов евро. Официальная презентация француза каталонским грандом в качестве своего футболиста может состояться уже завтра.

Напомним, "Барселона" может выделить 100 миллионов евро на покупку звезды АПЛ. | soccernews.ru

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