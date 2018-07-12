В четверг "Барселона" подпишет своего второго летнего новичка

Сегодня каталонская "Барселона" подпишет своего второго летнего новичка, информирует sport.es.

По сведениям издания, в четверг "сине-гранатовые" закроют трансфер защитника "Севильи" Клемана Лангле. За 23-летнего бека "красно-белых" они выплатят его сумму отступных в размере 35-ти миллионов евро. Официальная презентация француза каталонским грандом в качестве своего футболиста может состояться уже завтра.

Напомним, "Барселона" может выделить 100 миллионов евро на покупку звезды АПЛ. | soccernews.ru