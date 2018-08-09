В четверг "Барселона" рассчитывает закрыть два исходящих трансфера

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В четверг "Барселона" рассчитывает закрыть два исходящих трансфераСегодня каталонская "Барселона" рассчитывает закрыть два своих исходящих трансфера, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" планируют договориться с "Вест Хэмом" по продаже полузащитника Андре Гомеша и официально расстаться с защитником Йерри Миной, который делает выбор между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, трансферное окно в Англии закрывается сегодня вечером.

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