В четверг еще две команды обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ

Сегодняшний день назвал еще двух участников 1/8 финала Чемпионата Мира 2018-го года.

Так, к сборным России и Уругвая, которые стали первыми участниками стадии плей-офф мундиаля, присоединились национальные команды Франции и Хорватии. "Трехцветные" во втором туре группового этапа турнира минимально обыграли Перу, а "клетчатые" разгромили Аргентину.

Напомним, Мбаппе вошел в историю сборной Франции.