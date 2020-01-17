В четверг футболисты "Зенита" провели две тренировки в Дохе

В четверг, 16 января, игроки "Зенита" провели две тренировки в Дохе, передает официальный сайт клуба.

На одной из тренировки футболисты разбились на четыре команды и сыграли серию матчей. Победу одержали "синие", в состав которых вошли Александр Васютин, Данила Прохин, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин и Александр Кокорин.



21 января "сине-бело-голубые" сыграют с "Аль-Увайнахом", 25 января - с "Ред Булл Зальцбург", 1 февраля - с "Дюделанжем", 17 февраля - с "Кайратом", 22 февраля - с минским "Динамо".

Напомним, что первый официальный матч "Зенита" после зимнего перерыва запланирован на 29 февраля. В этот день команда Сергея Семака примет "Локомотив" в рамках 20-го тура РПЛ.

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