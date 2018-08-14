В четверг Модрич планирует снова встретиться с Пересом

Теги лука модричинтер миланреал мадридфлорентино перес

В четверг Модрич планирует снова встретиться с ПересомВ четверг полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич планирует снова встретиться с президентом своего клуба Флорентино Пересом.

Как объясняет sempreinter.com, хорват намерен предпринять последнюю попытку сменить команду до закрытия текущего трансферного окна. В частности, на предстоящей встрече 32-летний хавбек намерен таки убедить клубного босса "сливочных" отпустить его в миланский "Интер". 

Напомним, над трансфером Модрича в "Интер" также работает его агент. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов