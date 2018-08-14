В четверг Модрич планирует снова встретиться с Пересом

В четверг полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич планирует снова встретиться с президентом своего клуба Флорентино Пересом.

Как объясняет sempreinter.com, хорват намерен предпринять последнюю попытку сменить команду до закрытия текущего трансферного окна. В частности, на предстоящей встрече 32-летний хавбек намерен таки убедить клубного босса "сливочных" отпустить его в миланский "Интер".

Напомним, над трансфером Модрича в "Интер" также работает его агент. | soccernews.ru