В четверг Модрич планирует снова встретиться с Пересом
В четверг полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич планирует снова встретиться с президентом своего клуба Флорентино Пересом.
Как объясняет sempreinter.com, хорват намерен предпринять последнюю попытку сменить команду до закрытия текущего трансферного окна. В частности, на предстоящей встрече 32-летний хавбек намерен таки убедить клубного босса "сливочных" отпустить его в миланский "Интер".
Напомним, над трансфером Модрича в "Интер" также работает его агент. | soccernews.ru
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|Реал Мадрид
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|76
|4
|Валенсия
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|Вильярреал
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|6
|Бетис
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|58
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|Хетафе
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|38
|51
|10
|Жирона
|38
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|11
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|38
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|Сельта Виго
|38
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|Эспаньол
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|Алавес
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|15
|Леванте
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Леганес
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