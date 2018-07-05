В четверг может быть принято решение по формату проведения Суперкубка Испании

Теги барселонасевилья

В четверг может быть принято решение по формату проведения Суперкубка ИспанииСегодня может быть принято решение по формату проведения Суперкубка Испании 2018-го года, за который будут бороться каталонская "Барселона" и "Севилья".

Так, по сведениям sport.es, в четверг состоится новый раунд переговоров по этому вопросу. Участие в них будут принимать представители двух клубов, а также руководство Ла Лиги и Королевской испанской федерации футбола. Главной проблемой при определении формата проведения Суперкубка является загруженность "красно-белых" в Лиге Европы, где в августе они будут играть игры квалификационного раунда. Из-за этого не исключается вариант, при котором обладатель трофея будет определен в одном матче.

Напомним,  "Барселона" планирует представить Лангле своим игроком уже на этой неделе. | soccernews.ru

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