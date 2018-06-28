В четверг Руни будет представлен в качестве игрока своего нового клуба

Сегодня форвард "Эвертона" Уэйн Руни будет представлен в качестве игрока своего нового клуба.

Так, по сведениям SkySports, 32-летний нападающий "ирисок" продолжит карьеру в американском "Ди Си Юнайтед". Практически все детали перехода легендарного игрока уже улажены.

В завершившемся сезоне Руни забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за "Эвертон".

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