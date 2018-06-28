В четверг Руни будет представлен в качестве игрока своего нового клуба

Теги уэйн руниди си юнайтедэвертон

В четверг Руни будет представлен в качестве игрока своего нового клубаСегодня форвард "Эвертона" Уэйн Руни будет представлен в качестве игрока своего нового клуба.

Так, по сведениям SkySports, 32-летний нападающий "ирисок" продолжит карьеру в американском "Ди Си Юнайтед". Практически все детали перехода легендарного игрока уже улажены.

В завершившемся сезоне Руни забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за "Эвертон".

Не пропустите: анонс 6 тура турнира прогнозов. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов