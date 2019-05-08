В четверг "Ювентус" может уволить Аллегри
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри завтра, 9 мая, может быть отправлен в отставку, сообщает журналист Sport Mediaset Бруно Лонги.
По данным источника, между Аллегри и руководством клуба возникли неразрешимые противоречия по поводу комплектования команды в летнее трансферное окно. В связи с этим, стороны, скорее всего, расторгнут контракт, который действует до лета 2021 года.
При этом, преемником Аллегри точно не станет бывший главный тренер "Ювентуса" Антонио Конте.
Напомним, что под руководством Аллегри "Ювентус" четырежды становился чемпионом Италии, а также дважды доходил до финала Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15