В четверг "Ювентус" может уволить Аллегри

1 Теги ювентусмассимилиано аллегри

В четверг "Ювентус" может уволить Аллегри

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри завтра, 9 мая, может быть отправлен в отставку, сообщает журналист Sport Mediaset Бруно Лонги.

По данным источника, между Аллегри и руководством клуба возникли неразрешимые противоречия по поводу комплектования команды в летнее трансферное окно. В связи с этим, стороны, скорее всего, расторгнут контракт, который действует до лета 2021 года.

При этом, преемником Аллегри точно не станет бывший главный тренер "Ювентуса" Антонио Конте.

Напомним, что под руководством Аллегри "Ювентус" четырежды становился чемпионом Италии, а также дважды доходил до финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Сарри ведет переговоры с "Челси" по поводу расторжения контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Неужели Черчесова позовут?

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Жена Кокорина: "Что за ад-то такой?!"

Жена Кокорина: "Что за ад-то такой?!"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 35 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
Полная таблица

топ-5 тегов