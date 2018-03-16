В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ювентус" будет противостоять "Реалу", "Ливерпуль" сразится с "Ман Сити"

Теги реал мадридбарселонаманчестер ситиювентусливерпуль

В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ювентус" будет противостоять "Реалу", "Ливерпуль" сразится с "Ман Сити"

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Барселона" - "Рома"

"Севилья" - "Бавария"

"Ювентус" - "Реал"

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

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комментарии
Данька

Барселона, МанСити, Бавария, Реал. За Буффона очень обидно, ни одной ЛЧ не выиграл, а карьеру завершает :((((

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НИк

Жалкое противостояние ромы с барсой и севильй с баварией увидем. ливерпулю как обычно не везет, но шанс 60 на 40, а юве с реалом 50 на 50.

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scouser17

Блин, только не Ман Сити...

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Пьянь

А четырех главных фаворитов между собой развели. Как бы случайно.

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РМ

Реал опять подкупил всех что бы им попался самый слабый соперник как в 1/8 так и на 1/4. Твои слова каждый год вовремя жеребьевки.

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Пьянь

Барселона и Бавария в полуфинале. В остальных парах будет борьба.

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Эрик

Считаю также. Хотел посмотреть Бавария-Ливерпуль, МанСити-Барса.

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