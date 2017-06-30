В Чили отстранили от работы врачей, смотревших футбол во время операции

Теги чили

В Чили отстранили от работы врачей, смотревших футбол во время операцииБольница при Чилийском университете проводит проверку инцидента, который произошел здесь во время полуфинального матча Кубка конфедераций между Португалией и Чили (0:0, 0:3 по пенальти).

Источник сообщает, что во время серии пенальти врачи этой больницы проводили операцию и одновременно наблюдали за игрой. 

В медучреждении уже сделали заявление, в котором руководство осудило их поведение. Интересно, что сама операция прошла успешно. 

Читайте: Горетцка: "В финале с Чили будет битва" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов