В Чили отстранили от работы врачей, смотревших футбол во время операции

Больница при Чилийском университете проводит проверку инцидента, который произошел здесь во время полуфинального матча Кубка конфедераций между Португалией и Чили (0:0, 0:3 по пенальти).

Источник сообщает, что во время серии пенальти врачи этой больницы проводили операцию и одновременно наблюдали за игрой.

В медучреждении уже сделали заявление, в котором руководство осудило их поведение. Интересно, что сама операция прошла успешно.

Читайте: Горетцка: "В финале с Чили будет битва" | http://soccernews.ru