В Чили приостановили все футбольные соревнования из-за массовых беспорядков
Федерация футбола Чили прервала все соревнования в стране, передает пресс-служба организации.
Такое решение было принято из-за массовых беспорядков в Чили. Сейчас в стране проходят акции протеста в знак несогласия с повышением цен на метро. За две недели беспорядков погибло 20 человек.
Пока неизвестно, когда соревнования будут продолжены. Протестующие поджигают государственные и коммерческие здания.
Люди требуют отставки президента Чили.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|6
|16
|2
|Сантьяго Морнинг
|6
|16
|3
|Уачипато
|6
|15
|4
|Магальянес Сантьяго
|6
|14
|5
|Универсидад Католика
|6
|14
|6
|Мунисипаль Икике
|6
|14
|7
|Универсидад де Консепсьон
|6
|13
|8
|Ла Серена
|6
|13
|9
|Универсидад де Чили
|6
|13
|10
|Унион Эспаньола
|6
|12
|11
|Кобресаль
|6
|12
|12
|Рейнджерс
|6
|11
|13
|Унион Темуко
|6
|10
|14
|Нубленсе
|6
|10
|15
|Унион Ла-Калера
|6
|9
|16
|Курико Унидо
|6
|9
|17
|Пуэрто Монт
|6
|9
|18
|Консепсьон
|6
|8
|19
|Эвертон
|6
|8
|20
|Сан-Маркос
|6
|8
|21
|Коло Коло
|6
|8
|22
|Лота Швагер
|6
|8
|23
|Сантьяго Уондерерс
|6
|7
|24
|Кокимбо Унидо
|6
|7
|25
|Сан-Луис
|6
|6
|26
|О'Хиггинс
|6
|5
|27
|Темуко
|6
|5
|28
|Мунисипаль Мехильонес
|6
|5
|29
|Кобрелоа
|6
|5
|30
|Копиапо
|6
|3
|31
|Унион Сан-Фелипе
|6
|2
|32
|Палестино
|6
|2
|33
|Наваль
|6
|1
|34
|Enfoque
|6
|1
|35
|Quesos Kumey
|6
|0
|36
|Мунисипаль Ла-Пинтана
|6
|0