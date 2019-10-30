В Чили приостановили все футбольные соревнования из-за массовых беспорядков

Федерация футбола Чили прервала все соревнования в стране, передает пресс-служба организации.



Такое решение было принято из-за массовых беспорядков в Чили. Сейчас в стране проходят акции протеста в знак несогласия с повышением цен на метро. За две недели беспорядков погибло 20 человек.



Пока неизвестно, когда соревнования будут продолжены. Протестующие поджигают государственные и коммерческие здания.

Люди требуют отставки президента Чили.

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