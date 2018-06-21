В число акционеров "Милана" могут войти американские инвесторы

Владельцами "Милана" могут стать американские инвесторы.

Как сообщает Corriere della Sera, генеральный директор "россонери" Марко Фассоне уже пообщался с потенциальными инвесторами в Лондоне.

Отмечается, что инвестировать в клуб собрались две компании из США, их названия не разглашаются. Известно, что они хотят выкупить большую часть акций "Милана" и избавить клуб от проблем с финансовым fair-play.

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