В ЦСКА допускают вариант, при котором легионеры не вернуться в команду после международной паузы

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался на тему легионеров, которые могут отказаться возвращаться в состав армейцев после международной паузы.

"На данный момент ситуация такова, что все должны вернуться. Но каждый день все меняется, трудно что-либо прогнозировать".

Иностранцы отлично начали в чемпионате. Не обидно ли, что никто из них может не остаться на следующий сезон? Возникнут ли проблемы с выкупами игроков?

"Если мы будем без еврокубков, то, думаю, да. Это одна из основных вещей", - сказал Бабаев.

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